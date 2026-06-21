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Сборная России стала третьей в медальном зачёте на ЧЕ по фехтованию

Сборная России стала третьей в медальном зачёте на ЧЕ по фехтованию
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Россияне с четырьмя наградами поделили со сборной Венгрии третье место в медальном зачёте на чемпионате Европы по фехтованию в Антони, Франция.

Золото в командных соревнованиях завоевали саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Также на счету Егорян серебро в личном турнире. Бронзовыми призёрами в индивидуальном первенстве стали рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачёв.

Лучшей в медальном зачёте стала сборная Италии (4-1-2), вторыми стали французы (3-5-2).

Российские спортсмены выступали на ЧЕ в нейтральном статусе. В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с россиян, однако решение вступит в силу только на чемпионате мира в Гонконге. Чемпионат Европы завершился сегодня, 21 июня.

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