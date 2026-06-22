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РУСАДА взяло двух российских гимнасток под усиленный контроль

РУСАДА взяло двух российских гимнасток под усиленный контроль
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Двух российских гимнасток, Лалу Крамаренко и Софию Ильтерякову, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло под усиленный контроль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Также среди гимнасток из России в регистрируемом пуле допинг-тестирования находятся Мария Борисова и Арина Ковшова, в расширенном — Юлия Вагнер, Яна Заикина и Карина Киреева. Анна Попова, Александра Скубова и Полина Фролова были исключены из пулов.

София Ильтерякова стала чемпионкой Европы в конце мая, выиграв золотую медаль в упражнениях с обручем. Чемпионка Европы в командном зачёте (2021) Лала Крамаренко в минувшем марте вошла в резервный состав сборной страны.

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