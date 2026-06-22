«Хочу прыгнуть в Екатеринбурге на 2,35-2,36 м». Лысенко — о планах на сезон

Серебряный призёр чемпионата мира в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко сообщил, что планирует улучшить свои результаты и увеличить отрыв от зарубежных соперников на июльском чемпионате России в Екатеринбурге.

«Следующим стартом для меня станет чемпионат России, который пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. На Кубке сильнейших спортсменов, который пройдёт в начале июля в Жуковском, я не выступлю, так как не участвовал в конце мая в отборочном старте на этот турнир. Расстроен ли, что пропущу его? Нисколько.

В оставшееся до чемпионата страны время буду решать, что делать с болью в пояснице. Конечно, буду продолжать готовиться. В Екатеринбурге хочу закрепить за собой лидерство в мировом сезоне, а может, даже и увеличить свой отрыв от остальных. Хотя я пока не знаю, как за ближайший месяц выступят мои зарубежные соперники. Хочу прыгнуть в Екатеринбурге на 2,35-2,36 м», – приводит слова Лысенко ТАСС.

Напомним, вчера, 21 июня, на Кубке России в Чебоксарах Лысенко одержал победу с результатом 2,27 м.