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«Захотелось сделать паузу». Синхронист Мальцев объяснил, почему пропустит водный ЧЕ-2026

«Захотелось сделать паузу». Синхронист Мальцев объяснил, почему пропустит водный ЧЕ-2026
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Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев рассказал, почему не поедет на чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026.

Александр, ради тренерской работы вы взяли паузу в своей спортивной карьере. Что сподвигло вас на этот шаг?
– Много всего повлияло. Во-первых, оставило отпечаток наше четырёхлетнее отстранение от международных соревнований. Во-вторых, последние годы я совмещал свою спортивную карьеру с тренерской работой, но полноценно быть вовлечённым в тренерство не получалось. Например, у меня не всегда была возможность выезжать на соревнования со своими атлетами, так как в этот момент я сам находился на сборах. Мне этого не хватало. Поэтому, когда прошёл чемпионат мира в Сингапуре, мне захотелось сделать паузу, выдохнуть и переключиться в эту сторону.

Вы на чемпионат Европы поедете? Может быть, в качестве гостя…
– Пока таких предложений не было (смеётся), — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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