«Захотелось сделать паузу». Синхронист Мальцев объяснил, почему пропустит водный ЧЕ-2026

Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев рассказал, почему не поедет на чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026.

– Александр, ради тренерской работы вы взяли паузу в своей спортивной карьере. Что сподвигло вас на этот шаг?

– Много всего повлияло. Во-первых, оставило отпечаток наше четырёхлетнее отстранение от международных соревнований. Во-вторых, последние годы я совмещал свою спортивную карьеру с тренерской работой, но полноценно быть вовлечённым в тренерство не получалось. Например, у меня не всегда была возможность выезжать на соревнования со своими атлетами, так как в этот момент я сам находился на сборах. Мне этого не хватало. Поэтому, когда прошёл чемпионат мира в Сингапуре, мне захотелось сделать паузу, выдохнуть и переключиться в эту сторону.

– Вы на чемпионат Европы поедете? Может быть, в качестве гостя…

– Пока таких предложений не было (смеётся), — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.