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Синхронист Мальцев оценил шансы россиян выступить под своим флагом на ЧЕ-2026 в Париже

Синхронист Мальцев оценил шансы россиян выступить под своим флагом на ЧЕ-2026 в Париже
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Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев оценил шансы сборной России по плаванию на чемпионате Европы — 2026.

– Каковы шансы, что на чемпионат Европы нас допустят с флагом? Европейская федерация откладывает решение, но есть пример гимнастики, где буквально за три дня до старта ЧЕ-2026 разрешили флаг.
– Думаю, может быть всё что угодно. Могут как допустить, так и не допустить. В каждой федерации есть свои внутренние истории, о которых мы не знаем. Загадывать смысла нет.

Как вообще вы отнеслись к возвращению флага и гимна?
– Очень приятная новость. Думаю, что это закономерная тенденция. Сейчас друг за другом разные федерации начинают допускать наших спортсменов и снимают ограничения. Это меня радует. Я в принципе считаю, что спорт должен быть вне политики. Спортсмены, в первую очередь, представляют себя в конкретном виде, показывают свои возможности и красоту вида спорта. Когда нет сильнейших представителей, это обедняет сам вид спорта, а не играет какую-то политическую роль, — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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