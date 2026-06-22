Мальцев назвал главных соперников российских синхронистов на чемпионате Европы — 2026

Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев назвал главных конкурентов россиян на чемпионате Европы по водным видам спорта — 2026.

– Кто в Париже будет главным конкурентом наших ребят в синхронном плавании?

– На европейских стартах, конечно, главным конкурентом является сборная Испании. Мы уже видели их программы. В акробатической группе постановка просто потрясающая! Хореография – на высшем уровне. И, конечно, главный тренер сборной Испании Андреа Фуэнтес показывает, что она сейчас мировой лидер среди постановщиков. Здесь с ней конкурировать крайне сложно. Она работает на высочайшем уровне во всех дисциплинах: в группе, в соло, в микст-дуэте. Думаю, будет интересная борьба за медали, — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.