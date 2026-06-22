Александр Мальцев оценил решение партнёрши уйти из синхронного плавания в бобслей

Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев поделился мнением о партнёрше Майе Гурбанбердиевой, перешедшей в бобслей.

– Ваша партнёрша Майя Гурбанбердиева объявила о завершении карьеры в синхронном плавании, но решила попробовать себя в бобслее. Она обсуждала это как-то с вами или новость стала для вас сюрпризом?

– Мы с ней очень близкие друзья, поэтому, конечно, я знал о её желании. У неё есть такая цель – любой ценой попасть на Олимпийские игры. У неё это настоящая мечта, поэтому она захотела попробовать себя в таком виде спорта, казалось бы, нестандартном после синхронного плавания. Она понимает, на что идёт, она хочет попробовать, так что – почему бы и нет?

– А у вас, так понимаю, нет цели попасть на Олимпиаду любой ценой?

– У меня – нет (улыбается).

– Сами не думали попробовать себя в каком-то другом виде спорта?

– Нет. Если бы не спорт, то наверное, я видел бы себя в какой-то творческой сфере. А другой вид спорта – это точно не про меня (смеётся), — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.