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Синхронист Мальцев высказался об изменениях в сборной России при Светлане Ромашиной

Синхронист Мальцев высказался об изменениях в сборной России при Светлане Ромашиной
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Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев оценил результаты сборной России по плаванию при тренере Светлане Ромашиной.

У нас в синхронном плавании произошли глобальные изменения. Из команды ушла Татьяна Покровская, а пришла Светлана Ромашина. Как поменялась сборная, с вашей точки зрения?
– Так как сейчас я не работаю в старшей сборной, то наблюдаю за всем со стороны. Насколько я успел увидеть, сейчас несколько иначе выстроены тренировочный процесс и отбор в сборную команду. На сегодняшний день практически на 100% обновился состав команды, то есть тех, кто выступал на последнем чемпионате мира, почти не осталось. Пришли новые тренеры, они ставят новые программы, и все заряжены на результат! — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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