«Хочется, чтобы ученики знали, какая жизнь есть вне спорта». Мальцев — о работе тренером

Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев оценил итоги своего первого сезона в качестве тренера.

– Александр, как вы оцените итоги своего первого тренерского сезона?

– Сезон получился очень продуктивным, потому что три моих спортсмена попали в сборные страны. Владимир Першин стал частью юниорской сборной, а Никита Бодров и Диана Ким – юношеской. Владимир в паре с Ариной Тумкиной завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Китае и золото на Российско-Китайских играх. Никита взял три золота, а Диана – два на первенстве Европы в Люксембурге.

– Во время Российско-Китайских игр для Арины и Вовы вы были не просто тренером, но и наставником. Поддерживали их даже во время интервью, что-то подсказывали. Так со всеми учениками?

– Да, я работаю с ними не просто как со спортсменами, которые выполняют определённые задачи на тренировках. Мне хочется, чтобы они были гармонично развитыми личностями, которые не только спортивной борьбой интересуются, но и знают, какая жизнь существует вне спорта, могут об этом разговаривать. Что касается медиа, то я им регулярно объясняю, что это важная составляющая работы профессионального спортсмена, — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.