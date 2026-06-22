Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Хочется, чтобы ученики знали, какая жизнь есть вне спорта». Мальцев — о работе тренером

«Хочется, чтобы ученики знали, какая жизнь есть вне спорта». Мальцев — о работе тренером
Комментарии

Семикратный чемпион мира российский синхронист Александр Мальцев оценил итоги своего первого сезона в качестве тренера.

– Александр, как вы оцените итоги своего первого тренерского сезона?
– Сезон получился очень продуктивным, потому что три моих спортсмена попали в сборные страны. Владимир Першин стал частью юниорской сборной, а Никита Бодров и Диана Ким – юношеской. Владимир в паре с Ариной Тумкиной завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Китае и золото на Российско-Китайских играх. Никита взял три золота, а Диана – два на первенстве Европы в Люксембурге.

Во время Российско-Китайских игр для Арины и Вовы вы были не просто тренером, но и наставником. Поддерживали их даже во время интервью, что-то подсказывали. Так со всеми учениками?
– Да, я работаю с ними не просто как со спортсменами, которые выполняют определённые задачи на тренировках. Мне хочется, чтобы они были гармонично развитыми личностями, которые не только спортивной борьбой интересуются, но и знают, какая жизнь существует вне спорта, могут об этом разговаривать. Что касается медиа, то я им регулярно объясняю, что это важная составляющая работы профессионального спортсмена, — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Очень надеюсь». Ищенко — о допуске россиян с флагом и гимном на ЧЕ по водным видам спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android