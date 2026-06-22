Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Сбавляет обороты Лео!» Ян Непомнящий — о дубле Месси в матче с Австрией на ЧМ-2026

«Сбавляет обороты Лео!» Ян Непомнящий — о дубле Месси в матче с Австрией на ЧМ-2026
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий иронично отреагировал на игру форварда Лионеля Месси в матче сборной Аргентины с командой Австрии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. 38-летний Месси оформил дубль, его команда одержала победу со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«После хет-трика на этот раз всего лишь дубль. Сбавляет обороты Лео!» — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Отметим, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив свой 17-й мяч (первый в матче с Австрией).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Месси — лучший бомбардир ЧМ, дисквалификация чемпионки Уимблдона. Главные события 22 июня Месси — лучший бомбардир ЧМ, дисквалификация чемпионки Уимблдона. Главные события 22 июня
ВЕЛИКИЙ РЕКОРД МЕССИ НА ЧМ! Аргентина вскрыла Австрию и оказалась в плей-офф! LIVE
Live
ВЕЛИКИЙ РЕКОРД МЕССИ НА ЧМ! Аргентина вскрыла Австрию и оказалась в плей-офф! LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android