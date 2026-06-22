«Сбавляет обороты Лео!» Ян Непомнящий — о дубле Месси в матче с Австрией на ЧМ-2026

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий иронично отреагировал на игру форварда Лионеля Месси в матче сборной Аргентины с командой Австрии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. 38-летний Месси оформил дубль, его команда одержала победу со счётом 2:0.

«После хет-трика на этот раз всего лишь дубль. Сбавляет обороты Лео!» — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Отметим, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив свой 17-й мяч (первый в матче с Австрией).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.