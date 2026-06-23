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World Gymnastics ужесточила правила поведения спортсменов на награждении

World Gymnastics ужесточила правила поведения спортсменов на награждении
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Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) обновила правила поведения спортсменов на церемонии награждения после соревнований. Согласно дополненному документу, опубликованному на сайте организации, на пьедестале запрещены использование и демонстрация атрибутики, жестов, баннеров и аксессуаров с политической и религиозной тематикой, а также расовая, политическая и религиозная агитация. Также запрещена демонстрация любых флагов, кроме национальных или согласованных с FIG.

За нарушение предписаний могут последовать различные санкции, в том числе аннулирование результатов и лишение титулов.

В марте текущего года на этапе КМ в Болгарии произошёл эпизод с российской гимнасткой Софией Ильтеряковой. Спортсменка не повернулась к табло с изображением флагов призёров турнира, среди которых была украинка. Позднее главный тренер сборной России Татьяна Сергаева объяснила это неопытностью спортсменки.

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