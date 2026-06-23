World Gymnastics ужесточила правила поведения спортсменов на награждении

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) обновила правила поведения спортсменов на церемонии награждения после соревнований. Согласно дополненному документу, опубликованному на сайте организации, на пьедестале запрещены использование и демонстрация атрибутики, жестов, баннеров и аксессуаров с политической и религиозной тематикой, а также расовая, политическая и религиозная агитация. Также запрещена демонстрация любых флагов, кроме национальных или согласованных с FIG.

За нарушение предписаний могут последовать различные санкции, в том числе аннулирование результатов и лишение титулов.

В марте текущего года на этапе КМ в Болгарии произошёл эпизод с российской гимнасткой Софией Ильтеряковой. Спортсменка не повернулась к табло с изображением флагов призёров турнира, среди которых была украинка. Позднее главный тренер сборной России Татьяна Сергаева объяснила это неопытностью спортсменки.