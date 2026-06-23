В Крыму приостановили все спортивные мероприятия до 1 сентября 2026 года

Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова объявила о приостановке всех спортивных и учебно‑тренировочных мероприятий на территории региона с 11:00 22 июня до 00:00 1 сентября 2026 года.

«С 11:00 22 июня 2026 года до 00:00 1 сентября 2026 года на территории Республики Крым приостанавливаются:

— проведение учебно‑тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет;

— проведение учебно‑тренировочных мероприятий;

— проведение спортивно‑массовых и физкультурных мероприятий;

— проведение первенств, чемпионатов, Кубков и иных спортивных мероприятий», — приводит слова Торубаровой «РИА Новости Крым».

Ранее в Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов.