В Крыму приостановили все спортивные мероприятия до 1 сентября 2026 года

Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова объявила о приостановке всех спортивных и учебно‑тренировочных мероприятий на территории региона с 11:00 22 июня до 00:00 1 сентября 2026 года.
«С 11:00 22 июня 2026 года до 00:00 1 сентября 2026 года на территории Республики Крым приостанавливаются:
— проведение учебно‑тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет;
— проведение учебно‑тренировочных мероприятий;
— проведение спортивно‑массовых и физкультурных мероприятий;
— проведение первенств, чемпионатов, Кубков и иных спортивных мероприятий», — приводит слова Торубаровой «РИА Новости Крым».
Ранее в Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов.