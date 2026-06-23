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В Москве пройдёт первый межрегиональный командный турнир по паделу

В Москве пройдёт первый межрегиональный командный турнир по паделу
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Федерация падела России совместно с сетью клубов PARI Padel проведут межрегиональный командный турнир, первый в истории российского падела. В отличие от традиционных парных соревнований, участникам предстоит защищать честь своих регионов. На корте встретятся сборные команды субъектов Российской Федерации.

Соревнования пройдут отдельно среди мужчин и женщин. В состав каждой команды войдут от четырёх до пяти игроков. Турнир состоится в формате матчевой встречи по олимпийской системе с розыгрышем третьего места. Каждая встреча будет состоять из трёх матчей, а для победы команде необходимо выиграть два из них.
Участниками станут 24 мужских и 24 женские команды. От каждого субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна команда в каждой категории, а регион-организатор имеет право выставить по две команды среди мужчин и женщин. Приём заявок открыт до 7 июля, список команд будет опубликован 9 июля, а 14 июля в онлайн-формате состоится жеребьёвка турнира.

Победители и призёры будут определены в мужской и женской категориях. Общий призовой фонд турнира составит 1 500 000 рублей.

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