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Яна Кудрявцева ответила, поддерживает ли дружеские отношения с Маргаритой Мамун

Яна Кудрявцева ответила, поддерживает ли дружеские отношения с Маргаритой Мамун
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Серебряный призёр Олимпиады-2016, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева ответила, поддерживает ли дружеские отношения с чемпионкой Игр-2016 Маргаритой Мамун.

— Вы встречаетесь, гуляете, общаетесь? Какие сейчас у вас взаимоотношения?
— Ну, сейчас немножко жизнь нас развела, потому что у меня муж играет в хоккей, и я из всей его карьеры, наверное, только полгода жила в Москве, поэтому, конечно, немножко жизнь нас отдалила. Но при этом мы всё равно остаёмся близки. И не так давно, наверное, года полтора назад, мы ездили с мужем, с детьми к ней домой. И она к нам домой приезжала. То есть мы общались, вот какое-то время, — сказала Кудрявцева на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».

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