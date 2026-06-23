Яна Кудрявцева ответила, поддерживает ли дружеские отношения с Маргаритой Мамун

Серебряный призёр Олимпиады-2016, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева ответила, поддерживает ли дружеские отношения с чемпионкой Игр-2016 Маргаритой Мамун.

— Вы встречаетесь, гуляете, общаетесь? Какие сейчас у вас взаимоотношения?

— Ну, сейчас немножко жизнь нас развела, потому что у меня муж играет в хоккей, и я из всей его карьеры, наверное, только полгода жила в Москве, поэтому, конечно, немножко жизнь нас отдалила. Но при этом мы всё равно остаёмся близки. И не так давно, наверное, года полтора назад, мы ездили с мужем, с детьми к ней домой. И она к нам домой приезжала. То есть мы общались, вот какое-то время, — сказала Кудрявцева на YouTube-канале «Элемент Батыршиной».