В университете имени Лесгафта выявлены нарушения при использовании федерального имущества

В университете имени Лесгафта были выявлены существенные нарушения при использовании федерального имущества, проверка показала, что университет без согласования с собственниками предоставлял помещения в пользование третьим лицам и размещал гостей в гостиничном комплексе учебно-тренировочного центра без оформления документов и взимания платы. Счётная палата допускает признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей. По фактам нарушений будет направлено обращение в Генпрокуратуру. Об этом сообщает ТАСС.

Счётная палата направила представления министру спорта России Михаилу Дегтярёву, директору ЦСП Роману Гришину, а также исполняющему обязанности ректора университета имени Лесгафта Вадиму Гришкову. Заключения будут направлены в Совет Федерации и Государственную Думу. Информационное письмо направят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.