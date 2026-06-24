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В университете имени Лесгафта выявлены нарушения при использовании федерального имущества

В университете имени Лесгафта выявлены нарушения при использовании федерального имущества
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В университете имени Лесгафта были выявлены существенные нарушения при использовании федерального имущества, проверка показала, что университет без согласования с собственниками предоставлял помещения в пользование третьим лицам и размещал гостей в гостиничном комплексе учебно-тренировочного центра без оформления документов и взимания платы. Счётная палата допускает признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей. По фактам нарушений будет направлено обращение в Генпрокуратуру. Об этом сообщает ТАСС.

Счётная палата направила представления министру спорта России Михаилу Дегтярёву, директору ЦСП Роману Гришину, а также исполняющему обязанности ректора университета имени Лесгафта Вадиму Гришкову. Заключения будут направлены в Совет Федерации и Государственную Думу. Информационное письмо направят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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