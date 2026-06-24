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Призёр ОИ в прыжках с шестом высказался о допуске легкоатлетов до международных стартов

Призёр ОИ в прыжках с шестом высказался о допуске легкоатлетов до международных стартов
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Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в прыжках с шестом Константин Волков выразил мнение, что российские и белорусские легкоатлеты не будут иметь возможности выступать на международных соревнованиях до тех пор, пока британец Себастьян Коу будет управлять Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Для Коу пустой звук все эти рекомендации. Он уже дал понять, что пока он возглавляет федерацию лёгкой атлетики, ни россияне, ни белорусы выступать не будут. Всё. Его позиция чёткая. А пока его не поменяют, и то — на кого поменяют ещё… Это показатель демократии и демократизации в этой федерации. То есть для него мнение членов федерации вообще ничего не значит. Они полностью подчинены ему, там полное авторитарное правление. Что сказал президент, то и будет, ему плевать вообще на всех», — приводит слова Волкова ТАСС.

В мае 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал всем федерациям допускать белорусских спортсменов до своих соревнований без ограничений. World Athletics эту рекомендацию МОК проигнорировала, отказавшись снять санкции с белорусов.

Коу является президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций с 2015 года, срок его полномочий на посту руководителя этой организации истечёт летом 2027 года.

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