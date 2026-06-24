Олег Грачёв скончался в возрасте 81 года

На 81-м году жизни скончался почётный работник физической культуры и спорта города Москвы Олег Грачёв. Об этом сообщили в телеграм-канале Федерации гимнастики России.

Фото: Федерация гимнастики России

«Более 50 лет Олег Степанович посвятил родной спортивной школе, развитию спортивной гимнастики, воспитанию спортсменов и поддержке тренеров. Его профессиональный путь был неразрывно связан с судейством и организацией крупнейших соревнований: он работал главным секретарем на чемпионатах и первенствах СССР и России, международных соревнованиях, чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх 1980 года. На протяжении пяти 10-летий Олег Степанович был главным секретарём московских соревнований.

Для многих поколений спортсменов, тренеров и коллег он останется мудрым руководителем, грамотным тренером и настоящим профессионалом с большой буквы.

Федерация гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Олега Степановича», — говорится в сообщении.