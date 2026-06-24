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МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности

МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности
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Международный олимпийский комитет (МОК) принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Сессия МОК проходит в швейцарской Лозанне 24-25 июня.

Теперь пункт 5 Олимпийской хартии предписывает, что «спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время». Реформы призваны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.

В 2022 году МОК выпустил рекомендации международным федерациям по отстранению российских спортсменов. Сейчас МОК рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых — в нейтральном статусе.

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