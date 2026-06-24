Ковентри заявила, что МОК нужно больше времени для решения российского вопроса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что организации требуется больше времени для решения вопроса о послаблении санкций в отношении российских спортсменов.

«Мы приняли это решение только недавно. У нас не было много времени, как мы будем применять новые положения хартии. Нам нужно некоторое время на это. Дайте нам сделать это, и мы вернёмся», — приводит ТАСС слова Ковентри с пресс-конференции по итогам первого дня сессии МОК.

Ранее стало известно, что МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Сессия МОК проходит в швейцарской Лозанне 24-25 июня.