Путин подписал закон о приведении антидопингового законодательства РФ к стандартам ВАДА

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на приведение российского антидопингового законодательства в соответствие со стандартами Международного антидопингового агентства (ВАДА).

Согласно документу, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально закрепляется в качестве субъекта физической культуры и спорта. Также РУСАДА будет обязано публиковать на своём официальном сайте тексты антидопинговых правил и другие документы, утверждённые ВАДА и международными антидопинговыми организациями.

Закон устанавливает, что предотвращение допинга и борьба с ним в России должны осуществляться в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Всемирным антидопинговым кодексом, антидопинговыми правилами международных организаций и общероссийскими антидопинговыми правилами. При этом последние должны содержать все положения, обязательные к включению в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса.

Помимо этого, соблюдать антидопинговые правила теперь будут обязаны общероссийские и региональные спортивные федерации, а также профессиональные спортивные лиги.