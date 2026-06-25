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Мэр Клуж-Напоки выступил против использования российских символов на турнире по гимнастике

Мэр Клуж-Напоки выступил против использования российских символов на турнире по гимнастике
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Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против присутствия российских флага и гимна на предстоящем Кубке Вызова по художественной гимнастике, который пройдёт с 26 по 28 июня.

«Когда я утверждал организацию таких соревнований в Клуж-Напоке в многофункциональном зале BT Arena, я знал, что российские спортсмены не смогут использовать гимн и флаг в качестве символа на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хотел бы, чтобы было предельно ясно и недвусмысленно: в многофункциональном зале BT Arena в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из данной страны», — цитирует Бока Mediafax.

Также Бок обратился к Международной федерации гимнастики с просьбой сохранить правила, которые действовали на момент принятия решения об организации соревнований в Клуж-Напоке. Напомним, российские гимнасты были допущены до международной арены с флагом и гимном в минувшем мае.

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