Дегтярёв отреагировал на слова Бока о запрете флага и гимна России на КВ по гимнастике

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на слова мэра одного из румынских городов Эмиля Бока, выступившего против использования российской государственной символики на предстоящем Кубке Вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке.

«Заявления представителей властей румынского города Клуж-Напока о готовности воспрепятствовать выступлению российских спортсменок на Кубке Вызова под национальным флагом – это вопиющее нарушение Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности спорта.

Особенно показательно, что свои угрозы мэр города озвучил именно сегодня, когда на сессии Международного олимпийского комитета были приняты поправки в Олимпийскую хартию, усиливающие принцип политического нейтралитета всех участников международного олимпийского движения, включая спортивные федерации.

МОК обязался защищать спорт и спортсменов от любого внешнего давления, включая государственное, политическое, социальное и экономическое.

В связи с возникшей ситуацией Федерация гимнастики России уже обратилась в World Gymnastics, а Олимпийский комитет России в Национальный олимпийский комитет Румынии с требованием о необходимости неукоснительного соблюдения решения исполкома World Gymnastics об отмене всех ограничений в отношении российских спортсменов и устранения любых препятствий для участия российских спортсменок под государственным флагом во время Кубка Вызова в Клуж-Напоке.

Кроме того, Олимпийский комитет России незамедлительно проинформировал МОК о данном инциденте. Если нарушения в отношении наших атлетов не будут устранены, Олимпийский комитет России и Федерация гимнастики России будут добиваться от World Gymnastics применения предусмотренных регламентом санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии как организатора соревнований.

Правила международного спорта должны действовать одинаково для всех, независимо от политической конъюнктуры и позиции отдельных чиновников», – написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.