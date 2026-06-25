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World Gymnastics заявила о текущем поиске компромисса в ситуации с флагом и гимном России

World Gymnastics заявила о текущем поиске компромисса в ситуации с флагом и гимном России
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Пресс-служба Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) отреагировала на слова мэра города Клуж-Напока, Румыния, Эмиля Бока, заявившего, что российская государственная символика не будет использована на предстоящем Кубке Вызова по художественной гимнастике, который пройдёт с 26 по 28 июня.

«В настоящий момент ведём переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперёд», — цитирует слова представителя пресс-службы World Gymnastics «РИА Новости Спорт».

Министр спорта России Михаил Дегтярёв жёстко отреагировал на слова Бока, назвав решение мэра Клуж-Напоки вопиющим нарушением Олимпийской хартии.

Российские гимнасты были допущены до международной арены с флагом и гимном в минувшем мае.

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