Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в турнире в Клуж-Напоке

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке Вызова в румынской Клуж-Напоке после заявления мэра города о том, что на соревнованиях не будет использоваться российская государственная символика. Об этом сообщает пресс-релиз, опубликованный на сайте Федерации гимнастики России.

«Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток.

Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает Устав World Gymnastics и обновлённые положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления.

Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics», — говорится в пресс-релизе.