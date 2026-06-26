Дегтярёв сообщил о восстановлении ФФР в составе Европейской конфедерации фехтования

Министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что российская и белорусская федерации фехтования были восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования.

«Федерация фехтования России и Белорусская республиканская федерация фехтования восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет EFC 24 июня.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) восстановила в правах всех российских фехтовальщиков и допустила их к участию в международных соревнованиях под национальным флагом, включая командные турниры.

Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. Оно подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям.

Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену», – написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.