Губерниев поддержал российских гимнасток, отказавшихся от участия в Кубке Вызова в Румынии

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу отказа российских гимнасток от участия в Кубке Вызова в Румынии.

«Я понимаю это решение с учётом того, что российские гимнасты и гимнастки — желанные гости в любом уголке земного шара. Это лучшая школа в мире. Когда высказывания мэра румынского города идут вразрез всем принятым решениям? С одной стороны, ребят, вы демократическая страна. Вы не принимаете к действию спортивные законы и не уважаете их? Назло кондуктору пойдём пешком. Лучшие гимнастки мира в Румынию не приедут.

Кому от этого стало хуже? В данной ситуации я понимаю решение Объединённой федерации гимнастики. Будем выступать на других соревнованиях. Но это тоже будет звонок в сторону того, а чего в Румынии тогда проводить соревнования, когда они так относятся. В следующий раз все подумают, стоит ли там проводить международные старты. Кому от этого хуже? Неясно. Но, точнее, ясно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.