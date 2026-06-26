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Дегтярёв заявил о намерении лишить Румынию права на проведение международных турниров

Дегтярёв заявил о намерении лишить Румынию права на проведение международных турниров
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил о намерении лишить Румынию возможности проведения в стране международных соревнований после инцидента, связанного с российской сборной по художественной гимнастике. Ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок Вызова, заявил, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего российская команда отказалась участвовать в соревнованиях.

«Последний инцидент в Румынии на Кубке Вызова по гимнастике показывает, что вероломство и нарушение олимпийской хартии, устава Международной федерации гимнастики, правил проведения соревнований пробуются европейскими государствами. Надо сказать, что европейцы так уверовали, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда Международная федерация восстанавливает справедливость и законность, и начинаются такие провокации. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, как максимум — вообще всех международных соревнований. Должно стать уроком для этой страны и местных князьков», — сказал Дегтярёв.

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