Дегтярёв заявил о намерении лишить Румынию права на проведение международных турниров

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил о намерении лишить Румынию возможности проведения в стране международных соревнований после инцидента, связанного с российской сборной по художественной гимнастике. Ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок Вызова, заявил, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего российская команда отказалась участвовать в соревнованиях.

«Последний инцидент в Румынии на Кубке Вызова по гимнастике показывает, что вероломство и нарушение олимпийской хартии, устава Международной федерации гимнастики, правил проведения соревнований пробуются европейскими государствами. Надо сказать, что европейцы так уверовали, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Беларуси, что у них вызывает шок, когда Международная федерация восстанавливает справедливость и законность, и начинаются такие провокации. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, как максимум — вообще всех международных соревнований. Должно стать уроком для этой страны и местных князьков», — сказал Дегтярёв.