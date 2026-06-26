Гимнастка Мельникова рассказала, за кого болеет на чемпионате мира по футболу — 2026

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, за кого болеет на чемпионате мира по футболу— 2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

«На этом чемпионате мира, к сожалению, не выступает сборная России, поэтому я решила поддерживать команды, которые привлекают внимание своей индивидуальностью и яркой подачей. Сборная Конго сразу произвела на меня впечатление. Футболисты эффектно появились в костюмах с леопардовым принтом от бренда JMAKxPARIS. Как девушка я не могла не обратить на это внимание.

Кроме того, за Конго выступает Тео Бонгонда, хорошо знакомый российским болельщикам по игре за «Спартак», болельщицей которого я являюсь. Поэтому за выступлениями этой команды мне особенно интересно следить.

Из-за подготовки к чемпионату России по спортивной гимнастике, который пройдёт с 30 июня по 6 июля, возможности смотреть матчи в полном объёме у меня немного. Тем не менее стараюсь следить за результатами и основными событиями турнира.

Пока мне сложно назвать одного фаворита чемпионата. Однако обращают на себя внимание успешные выступления сборных Франции и Аргентины, поэтому именно за этими командами сейчас наблюдаю с особым интересом», – рассказала Ангелина Мельникова в интервью «Кинопоиску».