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Гимнастка Мельникова рассказала, за кого болеет на чемпионате мира по футболу — 2026

Гимнастка Мельникова рассказала, за кого болеет на чемпионате мира по футболу — 2026
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, за кого болеет на чемпионате мира по футболу— 2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

«На этом чемпионате мира, к сожалению, не выступает сборная России, поэтому я решила поддерживать команды, которые привлекают внимание своей индивидуальностью и яркой подачей. Сборная Конго сразу произвела на меня впечатление. Футболисты эффектно появились в костюмах с леопардовым принтом от бренда JMAKxPARIS. Как девушка я не могла не обратить на это внимание.

Кроме того, за Конго выступает Тео Бонгонда, хорошо знакомый российским болельщикам по игре за «Спартак», болельщицей которого я являюсь. Поэтому за выступлениями этой команды мне особенно интересно следить.

Из-за подготовки к чемпионату России по спортивной гимнастике, который пройдёт с 30 июня по 6 июля, возможности смотреть матчи в полном объёме у меня немного. Тем не менее стараюсь следить за результатами и основными событиями турнира.

Пока мне сложно назвать одного фаворита чемпионата. Однако обращают на себя внимание успешные выступления сборных Франции и Аргентины, поэтому именно за этими командами сейчас наблюдаю с особым интересом», – рассказала Ангелина Мельникова в интервью «Кинопоиску».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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