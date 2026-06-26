Более 860 участников соревновались в региональных турах Летних спортивных игр «Роснефти»

Спортсмены из 22 команд приняли участие в региональных турах XХI Летних спортивных игр «Роснефти» в Красноярске, Москве и Уфе. Нефтяники состязались в 14 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, силовом двоеборье, настольном теннисе, шахматах, гиревом спорте, толкании ядра, беге, бильярде, пулевой стрельбе, перетягивании каната, дартсе и плавании.

Первое место в общекомандном зачёте соревнований в Красноярске, организатором которых выступил «РН-Ванкор», крупнейшее нефтедобывающее предприятие края, заняла Ангарская нефтехимическая компания, серебро у «Верхнечонскнефтегаза», тройку призёров замкнула сборная «Сахалинморнефтегаз-Шельфа».

В Уфе тройка призёров не изменилась по сравнению с прошлым годом. Триумф праздновала «Башнефть-Переработка», вторым стал «Уфаоргсинтез», а третье место заняла «Башнефть-Добыча».

В Москве путёвки в финальную часть Летних спортивных игр уверенно завоевали команды добывающих предприятий «Уватнефтегаз» и «Удмуртнефть», а также сборная научного института «РН-Проектирование Добыча».

Победители региональных туров встретятся в финале, который состоится осенью, где определятся лучшие спортсмены ХХI Летних спортивных игр.

Развитие и поддержка профессионального и массового спорта — одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит Летние и Зимние спортивные игры, в которых участвуют тысячи нефтяников.