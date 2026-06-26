В Госдуме призвали лишить Румынию права проводить турниры за отказ от российской символики

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на заявление министра спорта России Михаила Дегтярёва о желании лишить Румынию права проводить турниры за отказ от российской символики.

Ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок Вызова по художественной гимнастике, заявил, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего сборная России отказалась участвовать в соревнованиях.

«Удивительно, что мэр румынского города вмешивается в проведение спортивных соревнований. Мэр должен помогать, но никогда не вмешиваться. А он влияет на работу оргкомитета, румынской и международной федераций художественной гимнастики. Вопиющий нонсенс! Я слышал заявления нашей федерации и министра спорта и полностью поддерживаю решение о невозможности участвовать в турнире.

В адрес мэра города были направлены письма, а воз и ныне там. Должно проследовать наказание. Федерация художественной гимнастики Румынии не может справиться с микромиром — зачем тогда вообще подавали заявку? Считаю, Румынию надо лишить права проводить международные соревнования», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.