Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Госдуме призвали лишить Румынию права проводить турниры за отказ от российской символики

В Госдуме призвали лишить Румынию права проводить турниры за отказ от российской символики
Комментарии

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на заявление министра спорта России Михаила Дегтярёва о желании лишить Румынию права проводить турниры за отказ от российской символики.

Ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок Вызова по художественной гимнастике, заявил, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего сборная России отказалась участвовать в соревнованиях.

«Удивительно, что мэр румынского города вмешивается в проведение спортивных соревнований. Мэр должен помогать, но никогда не вмешиваться. А он влияет на работу оргкомитета, румынской и международной федераций художественной гимнастики. Вопиющий нонсенс! Я слышал заявления нашей федерации и министра спорта и полностью поддерживаю решение о невозможности участвовать в турнире.

В адрес мэра города были направлены письма, а воз и ныне там. Должно проследовать наказание. Федерация художественной гимнастики Румынии не может справиться с микромиром — зачем тогда вообще подавали заявку? Считаю, Румынию надо лишить права проводить международные соревнования», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
В мировом спорте — опаснейший для России прецедент. Всех нагнул один румынский мэр?
В мировом спорте — опаснейший для России прецедент. Всех нагнул один румынский мэр?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android