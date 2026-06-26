«Иначе было невозможно». Журова — об отказе российских гимнасток выступить в Румынии

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на инцидент, связанный с российской сборной по художественной гимнастике. Ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок Вызова, заявил, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего сборная России отказалась участвовать в соревнованиях.

«Иначе решить ситуацию с Кубком Вызова было невозможно. Тут должна была международная федерация жёстко объяснить Румынии, что так не делается. Особенно после того, как все разрешения получены. Что оставалось делать нашим гимнасткам? Другое дело, когда нейтральный статус был бы изначально. А тут восстановили участие под флангом и гимном, и взять отказаться от этого? Значит, и другие дальше будут пытаться склонить нас к этому. Как бы этим не воспользовались другие страны: «А, так можно было? Можно запретить русским флаг, они и не приедут». Может быть, Румыния специально это и сделала, чтобы прощупать, готовы ли другие страны пойти по этому пути», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.