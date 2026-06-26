Журова прокомментировала инициативу Дегтярёва лишить Румынию права проведения турниров

Депутат Госдумы Светлана Журова поддержала инициативу министра спорта России Михаила Дегтярёва о намерении лишить Румынию возможности проведения в стране международных соревнований после инцидента, связанного с российской сборной по художественной гимнастике. Ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок Вызова, заявил, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего российская команда отказалась участвовать в соревнованиях.

«Абсолютно согласна с инициативой министра спорта лишить Румынию права на проведение турниров. Я уже год говорю, что международным федерациям нужно пересмотреть регламент по согласованию страны, которая проводит международные соревнования. Если вы какую-либо страну — сейчас не про Россию — не будете допускать с флагом и гимном по вашим убеждениям, это не дело. Сегодня один президент считает по-своему, а завтра приходит другой со своим мнением. Это никуда не годится. Если видели, МОК, как я понимаю, уточнил хартию в пользу спортсменов, чтобы не было этих политических манипуляций. Что его национальная гордость спортсмена — это его право, а не то, что какая-то другая страна даёт это право гордиться своим флагом и гимном. Это не должно к ним иметь никакого отношения», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.