World Gymnastics кратко отреагировала на отказ сборной России от турнира в Румынии

В Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) отреагировали на решение российской сборной по художественной гимнастике отказаться от участия в Кубке Вызова в румынской Клуж-Напоке после заявления мэра города о том, что на соревнованиях не будет разрешена российская государственная символика.

«Мы приняли к сведению и проводим оценку информации. Если появится новая информация, мы сообщим о ней в установленном порядке. На данном этапе мы воздерживаемся от дальнейших комментариев», — цитирует пресс-службу World Gymnastics ТАСС.

Кубок Вызова по художественной гимнастике проходит с 26 по 28 июня.