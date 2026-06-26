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Степанов и Саратова стали чемпионами России по плаванию на открытой воде

Степанов и Саратова стали чемпионами России по плаванию на открытой воде
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Пловцы Александр Степанов и Анастасия Саратова стали чемпионами России на открытой воде.

22-летний Степанов преодолел дистанцию в 5 км за 56 минут 4,38 секунды, вторым пришёл Владимир Иванов (56.06,00), бронза у Владимира Муратова (56.07,71).

20-летняя Саратова на аналогичной дистанции показала время в 1 час 1 минута 41,53 секунды.Второй результат показала Екатерина Сорокина (1:01.42,68). Полина Казякина – третья (1:01.45,73).

Александр Степанов является многократным чемпионом России на короткой и открытой водах, победителем Кубка России и Спартакиады сильнейших, действующим рекордсменом России на дистанции 800 м вольным стилем.

Анастасия Саратова – многократный призёр чемпионатов и Кубка России по плаванию, бронзовый призёр Игр стран БРИКС.

Чемпионат России по плаванию на открытой воде проходит в Засечном с 25 по 29 июня.

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