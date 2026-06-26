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IWF допустил российских тяжелоатлетов до международных соревнований без ограничений

IWF допустил российских тяжелоатлетов до международных соревнований без ограничений
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Исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) допустил российских атлетов до международных соревнований во всех возрастных категориях с гимном и флагом без ограничений.

Ранее ограничения были сняты только для юношеских и юниорских групп, теперь же принцип равных прав распространён на всех тяжелоатлетов из России.

В федерации отметили, что решение принято в соответствии с недавними рекомендациями МОК относительно принципов нейтралитета в спорте и важности предоставления спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях высшего уровня.

Ранее российские тяжелоатлеты выступали на международных стартах лишь в нейтральном статусе.

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