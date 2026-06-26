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Российские боулингисты выступят на международных соревнованиях с флагом впервые за 7 лет

Российские боулингисты выступят на международных соревнованиях с флагом впервые за 7 лет
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Сборная России по боулингу выступит на международной арене с флагом страны и в сопровождении национального гимна впервые с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации боулинга России.

Это произойдёт на юниорском чемпионате мира (спортсмены не старше 21 года) в Малайзии. Турнир стартует 26 июня и продлится до 7 июля.

Российская юниорская сборная будет представлена 4 девушками и 4 юношами: Цупик Ангелина, Романова Кира, Шпачинская Алёна, Фадеева Анна, Глазков Кирилл, Золотухин Ярослав, Сазонов Иван, Белинский Александр.

В программе соревнований в Малайзии личные, парные и командные соревнования у юношей и девушек, а также смешанный командный турнир.

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