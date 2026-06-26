«Чемпионат» стал «Спортивным медиа года»

25 июня 2026 года в Москве состоялось награждение лауреатов XIII Премии «Спорт и Россия — 2026», посвящённой развитию и поддержке спортивной индустрии. Проект ежегодно отмечает выдающихся экспертов, компании и бренды, способствующие росту значимости спорта в обществе. По итогам голосования Экспертного совета более двадцати признанных лидеров отрасли были удостоены высоких наград.
«Чемпионат» получил награду как «Спортивное медиа года» в категории «Медиа и продвижение спорта».
«Эта премия — подтверждение того, что мы верно считываем запрос аудитории. Читатель выбирает не просто спорт, а эмоцию, которую мы помогаем прожить. Для нас это ориентир: продолжать держать планку качественного контента и честного диалога», — сказал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.
Фото: «Спорт и Россия»
Лауреатами премии «Спорт и Россия» стали компании, которые внесли особый вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в нашей стране:
В категории «Спорт для каждого. Социальные инициативы»:
Напитки Вместе (АО «АБ ИнБев Эфес») — номинация «Лучший спонсорский проект».
В категории «Инфраструктура и спортивные объекты»:
Газпром Поляна — номинация «Лучший спортивный комплекс».
DDX Fitness — номинация «Лучший фитнес-центр».
В категории «Медиа и продвижение спорта»:
«Чемпионат» — номинация «Спортивное медиа года».
Букмекерская компания «Лига Ставок» — номинация «Ребрендинг года».
Букмекерская компания «Леон» — номинация «За вклад в развитие спорта в регионах».
Mash на спорте — номинация «Лучший спортивный репортаж».
Рейтинг Букмекеров — номинация «Лучшее деловое событие года в спорте».
В категории «Спорт и образование»:
АНО ДПО «Национальный институт биомедицины и спорта» (г. Москва) — номинация «Лучшая программа психологической подготовки спортсменов».
Школа плавания №1 — номинация «Лучшая сеть школ плавания».
Студия пилатеса Pilates RCC — номинация «Лучшая студия пилатеса».
Падел-арена РМК — номинация «Лучший падел-клуб».
В категории «Спортиндустрия»:
ООО «ДЖОНСОН ХЕЛС ТЕК РУС» (MATRIX FITNESS RUSSIA) — номинация «Лучший производитель спортивного оборудования».
В категории «Спортивный Олимп»:
Акционерное общество «РОЛЬФ» — номинация «За устойчивое развитие спорта».
«Советский спорт» — номинация «За сохранение спортивных традиций».
АНО «РМК ЭКСТРИМ» — номинация «Лучшая площадка для зимних видов спорта».
Сеть танцевальных студий NEMERIA — номинация «Лучшая танцевальная школа».
«Академия единоборств РМК» — номинация «Лучший проект по боевым видам спорта».
Компания «ЛЕГЕНДА» — номинация «Лучший производитель наградной продукции».
ИА «РосБалт» — номинация «За вклад в развитие спортивного маркетинга».
ЕДИНЫЙ ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта») — номинация «Лучший проект по развитию спортивной культуры и вовлечению сотрудников».
В категории «Wellness и здоровье»:
Siberian Wellness — номинация «Товар года».
ООО «БИГ-Л» (QEEP) — номинация «Лучший производитель БАД».
В категории «Корпоративный спорт»:
ПАО «Акрон» — номинация «Лучшая инициатива по развитию корпоративной спортивной культуры».
Совкомбанк — номинация «Лучшая программа корпоративных соревнований».
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» — номинация «Лучший корпоративный проект в области спорта и здорового образа жизни».
РГ Медиа — номинация «Спортивный коллектив года».
ГПМ Реклама — номинация «Лучший B2B-продукт для корпоративного спорта».