«Чемпионат» стал «Спортивным медиа года»

25 июня 2026 года в Москве состоялось награждение лауреатов XIII Премии «Спорт и Россия — 2026», посвящённой развитию и поддержке спортивной индустрии. Проект ежегодно отмечает выдающихся экспертов, компании и бренды, способствующие росту значимости спорта в обществе. По итогам голосования Экспертного совета более двадцати признанных лидеров отрасли были удостоены высоких наград.

«Чемпионат» получил награду как «Спортивное медиа года» в категории «Медиа и продвижение спорта».

«Эта премия — подтверждение того, что мы верно считываем запрос аудитории. Читатель выбирает не просто спорт, а эмоцию, которую мы помогаем прожить. Для нас это ориентир: продолжать держать планку качественного контента и честного диалога», — сказал главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Фото: «Спорт и Россия»

Лауреатами премии «Спорт и Россия» стали компании, которые внесли особый вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в нашей стране:

В категории «Спорт для каждого. Социальные инициативы»:

Напитки Вместе (АО «АБ ИнБев Эфес») — номинация «Лучший спонсорский проект».



В категории «Инфраструктура и спортивные объекты»:

Газпром Поляна — номинация «Лучший спортивный комплекс».

DDX Fitness — номинация «Лучший фитнес-центр».



В категории «Медиа и продвижение спорта»:

«Чемпионат» — номинация «Спортивное медиа года».

Букмекерская компания «Лига Ставок» — номинация «Ребрендинг года».

Букмекерская компания «Леон» — номинация «За вклад в развитие спорта в регионах».

Mash на спорте — номинация «Лучший спортивный репортаж».

Рейтинг Букмекеров — номинация «Лучшее деловое событие года в спорте».



В категории «Спорт и образование»:

АНО ДПО «Национальный институт биомедицины и спорта» (г. Москва) — номинация «Лучшая программа психологической подготовки спортсменов».

Школа плавания №1 — номинация «Лучшая сеть школ плавания».

Студия пилатеса Pilates RCC — номинация «Лучшая студия пилатеса».

Падел-арена РМК — номинация «Лучший падел-клуб».

В категории «Спортиндустрия»:

ООО «ДЖОНСОН ХЕЛС ТЕК РУС» (MATRIX FITNESS RUSSIA) — номинация «Лучший производитель спортивного оборудования».



В категории «Спортивный Олимп»:

Акционерное общество «РОЛЬФ» — номинация «За устойчивое развитие спорта».

«Советский спорт» — номинация «За сохранение спортивных традиций».

АНО «РМК ЭКСТРИМ» — номинация «Лучшая площадка для зимних видов спорта».

Сеть танцевальных студий NEMERIA — номинация «Лучшая танцевальная школа».

«Академия единоборств РМК» — номинация «Лучший проект по боевым видам спорта».

Компания «ЛЕГЕНДА» — номинация «Лучший производитель наградной продукции».

ИА «РосБалт» — номинация «За вклад в развитие спортивного маркетинга».

ЕДИНЫЙ ЦУПИС (ООО НКО «Мобильная карта») — номинация «Лучший проект по развитию спортивной культуры и вовлечению сотрудников».



В категории «Wellness и здоровье»:

Siberian Wellness — номинация «Товар года».

ООО «БИГ-Л» (QEEP) — номинация «Лучший производитель БАД».

В категории «Корпоративный спорт»:

ПАО «Акрон» — номинация «Лучшая инициатива по развитию корпоративной спортивной культуры».

Совкомбанк — номинация «Лучшая программа корпоративных соревнований».

ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» — номинация «Лучший корпоративный проект в области спорта и здорового образа жизни».

РГ Медиа — номинация «Спортивный коллектив года».

ГПМ Реклама — номинация «Лучший B2B-продукт для корпоративного спорта».