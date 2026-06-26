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«Это признание самоотдачи и преданности». Газоль – о выплатах олимпийцам

«Это признание самоотдачи и преданности». Газоль – о выплатах олимпийцам
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Председатель Комиссии спортсменов МОК испанец Пау Газоль прокомментировал своё выступление на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне (Швейцария), на котором он представил грант на поддержку участников Олимпийских игр.

«Последние два дня на 146-й сессии МОК были одновременно насыщенными и вдохновляющими. После множества разговоров с коллегами-спортсменами и членами Комиссии спортсменов МОК мы вновь подтвердили свою приверженность тому, чтобы наилучшим образом представлять голос атлетов. Я также с гордостью представил грант «Fit for the Future Olympian». Впервые в истории Олимпийских игр каждый спортсмен-участник получит право подать заявку на грант в размере $10 тыс. Эта инициатива — признание самоотдачи и преданности делу, необходимых для того, чтобы стать олимпийцем», — написал Газоль на своей странице в социальных сетях.

Программа начнёт действовать с Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

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