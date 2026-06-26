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Валерия Клейменова стала чемпионкой мира в категории до 18 лет

Валерия Клейменова стала чемпионкой мира в категории до 18 лет
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Российская шахматистка Валерия Клейменова стала победительницей чемпионата мира в категории девушек до 18 лет.

Клейменова досрочно обеспечила себе чемпионство: после 10 туров она набрала 9,5 очка из 10 возможных. В активе россиянки девять побед и одна ничья.

Решающей стала партия 10-го тура, в которой Клейменова белыми фигурами обыграла соотечественницу Лейлу Табермакову. Партия завершилась на 59-м ходу. После этой победы отрыв Клейменовой от ближайшей преследовательницы — представительницы Индии Пратитеи Бордолои, набравшей восемь очков, — стал неотыгрываемым.

Чемпионат мира среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет проходит в Монтесильвано (Италия) с 14 по 27 июня. Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров с классическим контролем времени.

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