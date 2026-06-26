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«У меня нет новостей, я ничего не знаю». Филипп Люк – о карьере Кирпичниковой

«У меня нет новостей, я ничего не знаю». Филипп Люк – о карьере Кирпичниковой
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года на дистанции 1500 метров вольным стилем французская пловчиха Анастасия Кирпичникова уже несколько месяцев не появляется на тренировках во Франции и не контактирует со своим тренером.

В конце 2025 года она вернулась в Россию и с тех пор не проводила официальных тренировок и не участвовала в каких-либо стартах.

«Она приехала в марте в Мартиг, чтобы забрать вещи, была очень мила со мной, очень благодарна. У нас очень хорошие отношения. Но с тех пор у меня нет новостей, я ничего не знаю», — приводит слова тренера Анастасии Филиппа Люка L'Équipe.

При этом Кирпичникова по-прежнему есть в списках предстоящего чемпионата Франции (27 июня – 2 июля в Сент-Этьене) и чемпионата Европы (10–16 августа в Сен-Дени). Однако в воде её никто не видел с октября, и вероятность её участия в этих турнирах оценивается как крайне низкая.

Сама Кирпичникова ранее признавалась, что потеряла мотивацию. В 2025 году она открыто говорила о том, что не хочет плыть. Однако официального заявления о завершении карьеры спортсменка не делала. На данный момент её возвращение в спорт остаётся неопределённым.

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