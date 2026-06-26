Пловец Иван Кожакин взял бронзу на турнире в Риме

Российский пловец Иван Кожакин стал бронзовым призёром коммерческого турнира Sette Colli в Риме на дистанции 50 метров брассом.

Кожакин преодолел дистанцию за 26,77 секунды. Первым финишировал итальянец Симоне Керазуоло с результатом 26,63 секунды. Второе место занял ещё один представитель Италии Людовико Виберти (26,74).

В 2026 году коммерческий турнир Sette Colli проводится в 67-й раз. Соревнования пройдут с 26 по 28 июня в Италии. В 2025 году золотые медали этого турнира выигрывали россияне Мирон Лифинцев на дистанции 100 метров на спине (53,23) и Егор Корнев, которые быстрее всех преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем (21,58).