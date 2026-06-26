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Надежда Трифонова завоевала серебро на юниорском ЧЕ

Надежда Трифонова завоевала серебро на юниорском ЧЕ
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Россиянка Надежда Трифонова заняла второе место в прыжках в воду с метрового трамплина на юниорском чемпионате Европы, проходящем в Будапеште (Венгрия).

Трифонова получила 412,85 балла. Первое место заняла представительница Германии Эмиль Демль с 445,35 баллами. Бронзу завоевала украинка Ксения Бочек – она получила 390,70 балла.

Юниорский чемпион Европы по прыжкам в воду проводится с 22 по 28 июня 2026 года. В турнире соревнованиях принимают участие спортсмены из 27 стран в возрастных категориях «А» (16–18 лет) и «В» (14–15 лет).

Российские юниоры допущены до международных соревнований с национальным гимном и флагом.

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