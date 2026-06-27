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Дегтярёв поблагодарил IWF за допуск российских атлетов к международным соревнованиям

Дегтярёв поблагодарил IWF за допуск российских атлетов к международным соревнованиям
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Министра спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв прокомментировал допуск российских тяжелоатлетов до международной арены с национальной символикой во всех категориях.

«Благодарим исполком IWF, который последовательно отстаивает интересы всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности. Президент федерации Мохамед Джалуд искренне привержен Олимпийской хартии, в чём я имел возможность убедиться лично во время нескольких встреч на международных спортивных площадках.

IWF стала 10-ой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили 330 российских спортсменов на 24 международных соревнованиях. Они завоевали 310 медалей, из которых 148 золотых», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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