Алина Лысенко считает, что спортсмены неискренне радуются победам сокомандников

Российская велогонщица Алина Лысенко высказалась, что не все спортсмены рады, когда кто-то из их команды выигрывает медали крупных соревнований.

— Неужели все реально радуются, когда на условном чемпионате Европы кто-то из команды берёт медаль?

— Да нет, конечно. А вы знаете вид спорта, где все будут прям радоваться? Я думаю, публично все радуются. Ну а как ты публично скажешь: «Мне не нравится, что она медаль взяла?»

— Это не лицемерно? Можно хотя бы публично не радоваться.

— Это уже другой вопрос. Тогда ты просто нейтральный человек, – сказала Лысенко в подкасте «Марафон-тула».

Также о ситуации высказалась рекордсменка мира Екатерина Евланова.

«Всё равно большинство на самом деле более положительно относится. К тому же очень тяжело незаслуженно получить эту медаль. Это не вопрос везения, я не знаю, как там должно повезти, чтобы взять медаль. Чтобы никто не вышел на старт если только (смеётся)», – отметила Евланова.