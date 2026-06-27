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Алина Лысенко рассказала, после какой ситуации отец больше не смотрит её соревнования

Алина Лысенко рассказала, после какой ситуации отец больше не смотрит её соревнования
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Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала историю, после которой отец перестал смотреть её соревнования.

«Один раз у меня папа пришёл на тренировку. Я только пришла в велоспорт, может быть, полгода занималась. Мы приехали после шоссейного сбора на трек. Тут важно сказать: на шоссейных велосипедах есть тормоза, а на трековых нет.

Мы пришли на трек, папа зашёл, сел внизу на полотно спиной ко мне и смотрел тренировку. Я ехала, упала и прилетела ему прям в ноги. Он голову опускает, а у меня половины лица нет просто. Я счесала себе всё лицо! Я когда упала, подумала, что челюсть сломала, потому что сказать ничего не могу. Я сильно испугалась.

А папа сразу: «Давай, быстро встала, не время тут лежать, не время». На адреналине всё было. Он меня поднял, и я ушла в медпункт. Оттуда ему уже набрала и сказала: «Папа, мне скорую вызывают. Поехали, мне плохо». После этого он гонки не смотрит.

Мама, если в Москве соревнования, старается приходить, если международные – она онлайн смотрит. А вот папа ни наши, ни международные гонки не смотрит. Ему тяжело», – сказала Лысенко в подкасте «Марафон-Тула».

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