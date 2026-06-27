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Никита и Дарья Нагорные стали родителями во второй раз

Никита и Дарья Нагорные стали родителями во второй раз
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26 июня российские гимнасты Никита Нагорный и Дарья Нагорная стали родителями во второй раз. Пара сообщила о появлении дочери на свет на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Никиты Нагорного

«26.06.2026! Доча!» – написал в своём телеграм-канале Нагорный.

Никита и Дарья поженились в 2018 году. В 2023 году у пары родился сын Марк.

Никите Нагорному 29 лет. Он чемпион Олимпиады в Токио в командном первенстве, трёхкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике. После завершения спортивной карьеры Нагорный занял пост вице-президента Федерации гимнастики России. Дарья Нагорная является чемпионкой мира и Европы в упражнениях на брусьях.

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