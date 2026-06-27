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Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае
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Российская дзюдоистка Тамара Лищенко стала серебряным призёром этапа Гран-при в Циндао (Китай).

В весовой категории до 70 кг Лищенко дошла до финала, где проиграла представительнице Хорватии Ларе Цветко. Третье место разделили Мириам Буткерайт (Германия) и Александра Андрич (Сербия).

Этап Гран-при в Циндао проходит с 26 по 28 июня и является вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анжелесе. В соревнованиях участвуют 500 спортсменов из 57 стран мира.

27 ноября 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за возвращение права российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

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