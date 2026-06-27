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Леон Маршан выступит на чемпионате Франции

Леон Маршан выступит на чемпионате Франции
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию француз Леон Маршан впервые за два года выступит на соревнованиях во Франции. Маршан примет участие в чемпионате Франции в Сент-Этьене, который стартовал сегодня, 27 июня. Об этом сообщил Le Parisien.

Это будет его первое выступление во Франции после Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Леон Маршан завоевал четыре золотые медали (400 м комплексом, 200 м баттерфляем, 200 м брассом, 200 м комплексом) и одну бронзовую (в комбинированной эстафете 4×100 м) на Олимпийских играх — 2024. Также Маршан является семикратным чемпионом мира (в 2022, 2023 и 2025 годах) и двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (в 2022 и 2025 годах).

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