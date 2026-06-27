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Анжела Бладцева выиграла два золота на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Анжела Бладцева выиграла два золота на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
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Россиянка Анжела Бладцева завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Арозе, Швейцария. Бладцева победила в индивидуальных прыжках и синхронных прыжках в паре с Софией Аляевой.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте, индивидуальные прыжки, женщины:

  • Анжела Бладцева (Россия) — 58,81 балла;
  • Яна Лебедева (Беларусь) — 58,53 балла;
  • Екатерина Ершова (Беларусь) — 58,06 балла.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте, синхронные прыжки, женщины:

  • Анжела Бладцева / София Аляева (Россия) — 52,54 балла;
  • Хикару Мори / Саки Танака (Япония) — 50,47 балла;
  • Виолетта Бордиловская / Яна Лебедева (Беларусь) — 50,14 балла.

Этап Кубка мира прошёл с 26 по 27 июня. Российские спортсмены выступали с национальной символикой.

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