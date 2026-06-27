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Сорокин и Касимов заняли второе место в синхронных прыжках на батуте на этапе Кубка мира

Сорокин и Касимов заняли второе место в синхронных прыжках на батуте на этапе Кубка мира
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Российские батутисты Фёдор Сорокин и Данила Касимов выиграли серебряные медали в синхронных прыжках на батуте в рамках проведения этапа Кубка мира.

Этап Кубка мира по прыжкам на батуте, синхронные прыжки, мужчины:

  • Андрей Буйлов / Станислав Яскевич (Беларусь) — 54,16 балла;
  • Фёдор Сорокин / Данила Касимов (Россия) — 53,28 балла;
  • Пьер Гузу / Аллан Моранте (Франция) — 51,12 балла.

Всего на этапе российские атлеты завоевала три медали: две золотые (синхронные прыжки женщин и индивидуальные прыжки женщин) и серебро синхронных прыжков у мужчин.

Этап Кубка мира проходил в Арозе, Швейцария, с 26 по 27 июня. Российские спортсмены выступали с национальным гимном и флагом.

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